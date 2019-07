Esporte Barty arrasa britânica e vai pela 1ª vez à 4ª fase de Wimbledon

Atual líder do ranking mundial, a tenista australiana Ashleigh Barty arrasou a britânica Harriet Dart por duplo 6/1, neste sábado, em Londres, e pela primeira vez em sua carreira avançou às oitavas de final de Wimbledon. Electrifying from the world No.1 ⚡️@ashbar96 is the first Australian woman to reach the fourth round at #Wimbledon since 2010, beating Harriet Dart 6-1, 6-1 in 53 minutes pic.tw...