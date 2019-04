Esporte Barroca prevê Botafogo aguerrido e corajoso por três pontos no Morumbi

Após 10 dias de treinos, Eduardo Barroca vai estrear no comando do Botafogo contra o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador esbanjou otimismo ao falar da busca pelo protagonismo na competição, com um equipe corajosa e a...