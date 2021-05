Esporte Barroca justifica saída do Atlético-GO em 2019 e reconhece: 'os erros nos engrandecem' Técnico retorna ao Dragão e explica motivos para deixar o clube após conquista do acesso

Acompanhado dos dirigentes máximos do Atlético-GO, os presidentes executivos Adson Batista e do Conselho Deliberativo, Jovair Arantes, o novo treinador do Dragão, Eduardo Barroca, procurou explicar porque deixou o clube em dezembro de 2019 e, 20 dias depois, aceitou uma proposta do Coritiba. O técnico reconheceu que as escolhas não foram acertadas e que não teve u...