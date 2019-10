Esporte Barroca estreia no Atlético com missão única de levá-lo à elite Pressionado, de técnico novo e em 3º, Dragão encara Botafogo/SP, fora. Equipe deve ter trio de volantes

Do Botafogo/RJ, em que teve projeção nos últimos meses, ao Botafogo/SP, que será o adversário desta quinta-feira (17), às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), no jogo que marca a estreia do técnico Eduardo Barroca, de 37 anos. Assim, no curto espaço de onze dias, o técnico terá dois clubes homônimos cruzando os caminhos dele. No meio, mas como o time...