Esporte Barroca deixa Pimpão no banco e revela time do Botafogo para jogo contra o Goiás Treinador vai colocar o Botafogo em campo com a seguinte formação: Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Jonathan; Bochecha, Alex Santana, Cícero, João Paulo e Erik; Diego Souza

Com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive boa fase e tentará ampliá-la no fim de semana. Sem fazer mistério, o técnico Eduardo Barroca anunciou, nesta sexta-feira, a escalação da equipe que vai enfrentar o Goiás, domingo, no Serra Dourada, pela quinta rodada do torneio, com o atacante Rodrigo Pimpão sendo opção no banco de reservas. ...