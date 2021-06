Esporte Barroca aponta méritos do Bragantino na vitória sobre o Atlético-GO Para Eduardo Barroca, 'a equipe poderá evoluir em todos os detalhes' e que a principal preocupação será a recuperação física e mental dos jogadores

O Atlético-GO perdeu o jogo e a invencibilidade como mandante na temporada 2021. O Dragão não conseguiu superar a bem armada equipe do Red Bull Bragantino-SP na noite desta segunda-feira (28), no Estádio Antônio Accioly. O time paulista segurou a pressão quando atacado pela equipe goiana, mostrou solidez defensiva, boas defesas do goleiro Cleiton e muita eficiência p...