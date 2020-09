Esporte Barrado, Jorginho rebate versão do Atlético-GO de que será 'poupado' e abre divergência Dragão tinha divulgado que jogador estava fora da partida contra o Fluminense por desgaste físico, mas camisa 10 diz que não foi comunicado sobre essa decisão e que foi barrado por opção

O meia atacante Jorginho foi destaque nos dois primeiros jogos do Atlético na Série A do Brasileiro - fez dois belos gols sobre Flamengo (3 a 0) e Sport (1 a 1). Mas não repetiu o desempenho nas partidas seguintes, foi substituído diante do Ceará e, na manhã desta terça (1º) recebeu a informação de que não estava relacionado à viagem para o Rio, onde o Dragão enfrenta o...