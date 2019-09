Esporte Barcia marca, Tadeu brilha e Goiás bate São Paulo no Morumbi Uruguaio marca no primeiro tempo, goleiro defende pênalti e clube esmeraldino segura tricolor paulista, garantindo segunda vitória consecutiva

O Goiás venceu sua segunda partida fora de casa na Série A 2019. Na noite desta quarta-feira (25), o clube goiano ganhou do São Paulo, no Morumbi, por 1 x 0. Os destaques, mais uma vez, foram Leandro Barcia, autor do gol, e Tadeu, que fez grandes defesas, incluindo um pênalti cobrado por Reinaldo. Com o resultado, o time esmeraldino chega aos 27 pontos, mas não ga...