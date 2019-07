Esporte Barcia, anfitrião muy amigo, incorpora goianês: 'Gosto de chegar na área e fazer gols. É bom demais' Atacante uruguaio garante vitória do Goiás sobre time de seu país. Teste é passo importante na preparação esmeraldina para a volta do Brasileiro

Leandro Barcia não quis saber de aliviar para os conterrâneos. O jogador uruguaio marcou o gol da vitória do Goiás sobre o Racing/URU, neste sábado (6), na Serrinha, em amistoso que será o principal teste para o alviverde na preparação para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, que volta a disputar no dia 14, contra o Flamengo, no Maracanã, após a paralisa...