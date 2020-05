Dois dias depois de todos os jogadores realizarem testes de Covid-19, o elenco do Barcelona treinou nesta sexta-feira pela primeira vez no seu CT em quase dois meses, com a primeira atividade sendo individual, como parte do plano de quatro fases da LaLiga, a organizadora do Campeonato Espanhol, para a retomada dos jogos depois da flexibilização das medidas do governo para conter a pandemia do novo coronavírus.



O craque argentino Lionel Messi estava entre os que foram vistos no complexo de treinamento Joan Gamper, em Barcelona, realizando exercícios individuais de drible e corrida. Todos os jogadores treinaram, com exceção do atacante francês Ousmane Dembélé, que está se recuperando de uma lesão muscular e não está registrado para jogar o resto da temporada devido à contratação de Martin Braithwaite em fevereiro.



O treinamento individual dos jogadores é a segunda fase do protocolo detalhado pela LaLiga para o retorno às atividades do futebol no país projetado para evitar que os atletas sejam infectados pelo coronavírus.



"Acho que é hora de nós, protagonistas do futebol, darmos um passo adiante", afirmou o meia croata Ivan Rakitic em entrevista ao jornal espanhol Marca. "Temos que tentar fazer as pessoas gostarem de futebol novamente, para que nós, jogadores, possamos ser um exemplo. Dando apoio a todos os trabalhadores que nos mostraram essa força. E eu quero me juntar a isso".



Os jogadores começarão a treinar em pequenos grupos nas próximas duas semanas e seguirão para o treinamento completo antes da retomada das partidas, que a LaLiga espera ocorrer em junho, embora ainda não tenha confirmado as datas dos jogos.



Outro grande clube da Espanha, o Real Madrid também já realizou testes de covid-19 em seus jogadores, mas a reapresentação aos treinamentos em campo será apenas na próxima segunda-feira. "Precisamos seguir as diretrizes de saúde. Estou ansioso para jogar e competir novamente. Disputar o Campeonato Espanhol, a Champions (Liga dos Campeões da Europa) e terminar as competições... porque eu tenho essa ambição e o desejo de terminar a temporada com um título. Mas é preciso esperar que as pessoas que sabem sobre isso tomem as decisões, contanto que não haja risco de contágio ou recaídas futuras", disse o zagueiro e capitão Sergio Ramos.



O Barcelona lidera a tabela de classificação com 11 rodadas restantes e detém uma vantagem de dois pontos (58 a 56) sobre o Real Madrid. Sevilla e Real Sociedad completam o grupo dos que hoje teriam vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.