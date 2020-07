Esporte Barcelona vence, rebaixa o Espanyol e ainda sonha com o título O triunfo levou o Barcelona aos 76 pontos, a apenas um do Real, que só vai entrar em campo nesta rodada na sexta-feira, em casa, diante do Alavés

O Barcelona segue vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira, pela 35ª das 38 rodadas previstas, derrotou o lanterna Espanyol por 1 a 0, rebaixou o rival local e se manteve na perseguição ao Real Madrid. Cada time teve um jogador expulso no duelo disputado no Camp Nou. O triunfo levou o Barcelona aos 76 pontos, a apenas um do Real, que s...