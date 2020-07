Esporte Barcelona vence fora e impede título antecipado do Real Madrid no Espanhol O time de Lionel Messi chegou aos 79 pontos, apenas um atrás do Real, que enfrentará o Granada, também longe do seu estádio, na segunda-feira

O Barcelona fez a sua parte neste sábado e somou os três pontos necessários para impedir o Real Madrid de se sagrar campeão espanhol nesta rodada. Com uma atuação sem maior brilho, o time catalão superou o Valladolid por 1 a 0, fora de casa, e se manteve na cola do arquirrival na tabela da competição. O time de Lionel Messi chegou aos 79 pontos, apenas um atrás do...