Esporte Barcelona vence amistoso de pré-temporada com Messi e gol de Coutinho O próximo compromisso do Barcelona será contra o Girona, na próxima quarta-feira (16), em novo amistoso de pré-temporada.

No primeiro jogo de Ronald Koeman à frente do Barcelona, uma boa notícia: não só pela vitória por 3 a 1 em amistoso contra o Gimnastic na tarde deste sábado (12), mas principalmente pela presença de Lionel Messi em campo. Uma semana após confirmar permanência no clube, o argentino foi titular no compromisso de pré-temporada no estádio Johan Cruyff. Dembélé, Griezm...