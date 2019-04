Esporte Barcelona vence Alavés fora de casa e pode ser campeão espanhol nesta quarta

O Barcelona deu mais um passo para assegurar o título do Campeonato Espanhol. Em partida válida pela 34ª rodada, derrotou o Alavés por 2 a 0, nesta terça-feira, mesmo atuando fora de casa, e poderá até assegurar a conquista na quarta, dependendo do resultado do compromisso do Atlético de Madrid. Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 80 pontos, com 12 de vantagem para o...