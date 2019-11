Esporte Barcelona se garante no mata-mata da Liga dos Campeões e Lukaku sofre com racismo O triunfo levou os espanhóis a 11 pontos no Grupo F do torneio. Como Dortmund e Inter de Milão, os vice-líderes, estão empatados com sete, o Barcelona já sabe que vai avançar ao mata-mata na condição de primeiro colocado da chave

O Barcelona conquistou nesta quarta-feira sua classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa a uma rodada do fim da fase de grupos da maior competição de clubes do planeta. A vaga foi garantida com a vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, no Camp Nou, com mais uma atuação brilhante de Lionel Messi. O triunfo levou os espanhóis a 11 pontos...