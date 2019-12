Esporte Barcelona poderá fazer pré-temporada no Brasil a partir de 2022 O projeto, porém, depende de datas disponíveis no calendário do Barcelona. Até 2021, o clube tem contrato para realizar a pré-temporada na Ásia. A partir de 2022, pode vir ao Brasil

O Barcelona poderá fazer pré-temporada no Brasil a partir de 2022. Pelo menos é esse o desejo do BMG, que firmou parceria para representar o clube catalão na América Latina pelos próximos três anos. A ideia é trazer o Barcelona para disputar amistosos contra outros times que têm parceria com o banco. Hoje, Corinthians, Atlético-MG, Vasco e Coimbra são patrocinados pelo B...