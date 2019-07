Esporte Barcelona paga multa de R$ 505 milhões e tira Griezmann do Atlético de Madrid Atacante deixa o clube de Madri depois de cinco temporadas, com 133 gols em 257 jogos

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira (12) a contratação do francês Antoine Griezmann após o advogado do atacante depositar, na sede da Liga Espanhola, em Madri, os 120 milhões de euros (R$ 505 milhões) correspondentes à cláusula de rescisão junto ao Atlético de Madrid. O campeão do mundo com a França em 2018 assinou um contrato válido por cinco temporadas com o clube c...