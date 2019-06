Esporte Barcelona impõe condições para o retorno de Neymar ao clube Jogador terá que reduzir salário, retirar processo contra o clube e admitir publicamente o desejo de voltar para a equipe catalã

O Barcelona impôs três condições para Neymar voltar ao clube. A primeira é a redução do salário de R$ 130 milhões (30 milhões de euros) que recebe anualmente do time francês. A segunda é que o brasileiro retire o processo por um bônus de renovação não pago no valor de 26 milhões de euros (R$ 112 milhões). A terceira condição é que Neymar admita publicamente o desejo de ...