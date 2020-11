Esporte Barcelona goleia o Betis com dois gols de Messi Craque começou a partida no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo para decidir a partida e garantir mais três pontos para o clube catalão

O Barcelona goleou o Betis por 5 a 2 na tarde deste sábado (7) em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida foi realizada no Camp Nou, em Barcelona. Com o resultado, a equipe comandada por Ronald Koeman chegou a 11 pontos na tabela, e avança para a oitava colocação. O Betis, por sua vez, ficou com 12 pontos e ocupa sétimo lugar. O Barcelona a...