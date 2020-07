Esporte Barcelona goleia Alavés em despedida do Campeonato Espanhol Com a vitória, a equipe comandada por Quique Setién encerra sua participação na 2ª posição do torneio com 82 pontos

Na melancólica despedida do Campeonato Espanhol, o Barcelona não tomou conhecimento e aplicou uma goleada no Alavés jogando fora de casa: 5 a 0 - com direito a três bolas na trave. Com a vitória, a equipe comandada por Quique Setién encerra sua participação na 2ª posição do torneio com 82 pontos. O time mandante, por sua vez, terminou com 39 pontos e não corre risco ...