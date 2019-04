Esporte Barcelona ganha na Inglaterra e abre vantagem nas quartas da Liga dos Campeões Assim como aconteceu nas oitavas de final contra o PSG, o United vai ter de se superar em campo para avançar. Duelo da volta ocorre na próxima terça-feira (12), em Barcelona

O Barcelona saiu na frente no confronto contra o Manchester United, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, ao vencer por 1 a 0, mesmo atuando no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. O gol foi contra do zagueiro Luke Shaw, no começo do jogo, com o auxílio do VAR, o árbitro de vídeo. O resultado positivo o deixa com vantagem do empate para o...