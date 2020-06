Esporte Barcelona fica no 0 a 0 com o Sevilla e pode perder liderança do Espanhol Com o "tropeço", o time catalão pode perder a liderança para o rival Real Madrid, que vai enfrentar a Real Sociedad no domingo (21)

O Barcelona tropeçou fora de casa nesta sexta-feira e pode ter se complicado no Campeonato Espanhol. Jogando no vazio estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o time catalão não passou do 0 a 0 com o anfitrião Sevilla e agora corre o risco de ser superado pelo Real Madrid na liderança da tabela, no decorrer da rodada. O Barça chegou aos 65 pontos. Se o rival vencer a Real Soci...