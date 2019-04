Esporte Barcelona escala reservas e só empata com lanterna, mas segue tranquilo na ponta O time catalão chegou aos 74 pontos e tem nove de vantagem para o Atlético de Madrid, o segundo colocado

Mais preocupado com a partida contra o Manchester United, nesta terça-feira (16), no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela rodada de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona entrou em campo neste sábado (13) contra o lanterna Huesca, fora de casa, com um time totalmente reserva. A falta de entrosamento dos jogadores escalados pelo técnico E...