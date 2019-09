Esporte Barcelona empresta meia brasileiro Rafinha para o Celta de Vigo Antes de concretizar a transferência, o clube catalão estendeu o contrato do jogador brasileiro de 26 anos por mais uma temporada

A diretoria do Barcelona anunciou nesta segunda-feira, último dia da janela de transferências da Europa, o empréstimo do meia brasileiro Rafinha Alcântara para o Celta de Vigo. O jogador voltará a defender a equipe de Vigo pelo período de uma temporada, com, liberação imediata. Antes de concretizar a transferência, o clube catalão estendeu o contrato do jogador ...