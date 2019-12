Esporte Barcelona empata fora com a Real Sociedad e pode perder liderança do Espanhol O Barcelona pode perder a ponta porque está, agora, com 35 pontos, apenas um de vantagem para o arquirrival Real Madrid, que ainda joga na rodada

Acostumado a ter dificuldades contra a Real Sociedad, o Barcelona não jogou bem neste sábado e empatou em 2 a 2 com o rival basco fora de casa, no estádio Anoeta, em duelo da 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado pode tirar a liderança do time catalão. O Barcelona pode perder a ponta porque está, agora, com 35 pontos, apenas um de vantagem para o arquirriv...