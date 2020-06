Esporte Barcelona empata com o Celta e pode ver Real Madrid abrir vantagem na liderança O Barcelona tem 69 pontos, no momento um a mais que o Real Madrid, que, porém, ainda entra em campo neste domingo (28)

O Barcelona levou um gol no fim da partida e só empatou em 2 a 2 com o Celta de Vigo neste sábado, fora de casa, no Estádio de Balaídos, pela 32.ª rodada. Com o ponto conquistado, o time catalão reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol temporariamente. No entanto, pode ver o arquirrival Real Madrid abrir vantagem na ponta. O Barcelona tem 69 pontos, no momento ...