Esporte Barcelona e PSG não chegam a acordo sobre Neymar, mas dirigentes falam em "sensação positiva" Um fator determinante para o negócio seria o próprio atacante, que deixou claro para os comandantes do PSG que quer voltar para o Barcelona

A nova reunião entre Barcelona e Paris Saint-Germain para tratar da transferência de Neymar terminou sem acordo. Segundo o jornal espanhol As, no entanto, dirigentes do clube catalão deixaram o encontro com a 'sensação positiva' que vão conseguir repatriar o brasileiro ainda nesta semana. Um fator determinante para o negócio seria o...