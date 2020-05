Esporte Barcelona divide campos e faz atividade com bola Com todos os atletas testando negativo para a Covid-19, o clube decidiu retomar os treinamentos na Cidade Esportiva Joan Gamper

Depois de dois meses com atividades paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus, o elenco do Barcelona voltou a pisar no gramado na manhã desta sexta-feira (8).Com todos os atletas testando negativo para a Covid-19, o clube decidiu retomar os treinamentos na Cidade Esportiva Joan Gamper seguindo uma série de recomendações das autoridades espanholas.Tanto...