Esporte Barcelona desembarca na Itália cercado de cuidados por causa do coronavírus O calendário esportivo da Itália foi profundamente afetado nos últimos dias por causa do coronavírus. Quatro jogos do Campeonato Italiano foram adiados pela liga

A delegação do Barcelona chegou nesta segunda-feira a Nápoles, onde nesta terça a equipe vai enfrentar o Napoli pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, sob intensos cuidados das autoridades médicas italianas por causa do coronavírus. Seis pessoas morreram no país nos últimos dias em decorrência da epidemia. Ainda no avião que levou o...