Esporte Barcelona cede empate ao Espanyol e vê Real Madrid colar na briga pela ponta Como o rival derrotou o Getafe (3 a 0) neste sábado, agora Barcelona e Real somam 40 pontos, com o time catalão à frente pelo saldo de gols - 26 a 24

A disputa pela liderança do Campeonato Espanhol ficou mais acirrada neste sábado. Em duelo válido pela 19ª rodada, o primeiro colocado Barcelona não foi além do empate por 2 a 2 com o lanterna Espanyol, fora de casa, no RCEDE Stadium, permitindo a aproximação do Real Madrid. Como o rival derrotou o Getafe (3 a 0) neste sábado, agora Barcelona e Real somam 40 pontos, ...