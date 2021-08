Esporte Barcelona anuncia que Messi não seguirá no clube Campeão da Copa América com a Argentina recentemente, o camisa 10 não chegou a um acordo para permanecer no Barça, que citou obstáculos econômicos e estruturais para a renovação do contrato

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (5) que sua maior estrela, Lionel Messi, 34, não seguirá no time catalão. Cria das categoria de base do clube, o argentino estava no Barcelona desde 2000. Campeão da Copa América com a Argentina recentemente, o camisa 10 não chegou a um acordo para permanecer no Barça, que citou obstáculos econômicos e estruturais para a reno...