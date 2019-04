Esporte Barbieri vê time preparado para qualquer surpresa Treinado se diz preocupado com possível substituto do atacante Pedro Raul, do Atlético, que está suspenso

Após ter a semana livre para se preparar para a final do Campeonato Goiano, o Goiás deve ir a campo diante do Atlético para o primeiro jogo com apenas um desfalque. Léo Sena, se recupera de lesão na panturrilha, está vetado. Gilberto Júnior é a provável opção do técnico Maurício Barbieri para iniciar o jogo. A grande preocupação do técnico é quem será o substituto d...