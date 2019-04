Esporte Barbieri evita escolher adversário em eventual final de Goianão Treinador destaca importância de confirmar favoritismo diante do Goiânia para depois pensar na final do campeonato

O Goiás abriu boa vantagem diante do Goiânia pelas semifinais do Campeonato Goiano. Venceu o rival pelo placar de 3 a 0 e agora pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim vai para a final do Estadual. Apesar dessa vantagem, o técnico Maurício Barbieri opta por manter os pés no chão e evita pensar em qual adversário pode encarar na final. "Não tenho ...