Esporte Barbieri cita preço alto pago pelo Goiás por erros contra o Atlético O treinador esmeraldino lamentou a derrota, por 3 a 0, e disse que terá bastante trabalho para tentar reverter quadro complicado pelo penta

O técnico Maurício Barbieri apontou que o Goiás pagou caro pelos erros que cometeu no duelo contra o Atlético, derrota por 3 a 0, no Estádio Olímpico, neste domingo (14) no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano. Segundo o treinador esmeraldino, o Goiás tinha um intuito planejado, que era de impor seu ritmo, mas errou em demasia e acabou pagando um pre...