Esporte Balanço: Goiás tem superávit de R$ 2,8 milhões e teme efeitos do coronavírus Lucro foi menor em relação a 2018. No demonstrativo financeiro, clube esmeraldino projeta perda de R$ 800 mil nos próximos três meses com contratos de patrocínio e explica que ainda não mensurou impacto da crise

O Goiás apresentou superávit de R$ 2.801.865,11 no exercício em 2019, mas se preocupa com o impacto da pandemia do novo coronavírus nas finanças do clube. É o que demosntra o balanço financeiro que foi entregue à Federação Goiana de Futebol (FGF) na quinta-feira (30), segundo o clube, e publicado no site da equipe esmeraldina na manhã desta sexta (1º de maio). O valor do super...