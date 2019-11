O Goiás/Universo foi campeão goiano, no futebol feminino, após vencer o Aliança/Estácio, no segundo jogo da final da competição estadual, nesta segunda-feira (25), por 1 a 0, no Estádio Olímpico. O alviverde venceu a primeira partida, por 3 a 0. No jogo da volta, as esmeraldinas dominaram as rivais e conquistaram o título com presença da torcida. Com o caneco, a equipe garante vaga no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 de 2020.

