O Flamengo bateu o River Plate, da Argentina, e se consagrou campeão da Copa Libertadores de 2019, na tarde deste sábado (23), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Esse foi segundo título da equipe rubro-negra em sua história. Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez dois gols nos últimos cinco minutos de partida e garantiu a virada épica para o Flamengo.

Para os torcedores, O POPULAR oferece o download do pôster do Clube de Regatas do Flamengo, campeão da Copa Libertadores de 2019 . Para baixar o pôster é fácil. Basta clicar em visualizar, aguardar abrir o PDF e salvar o arquivo no seu computador ou no seu disponível móvel.