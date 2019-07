Esporte Baixe o pôster da seleção brasileira campeã da Copa América 2019 Este é o nono título do Brasil, que sempre ganhou a competição quando foi disputada no País

A seleção brasileira conquistou a Copa América em casa, em jogo contra o Peru neste domingo (7), no Maracanã. Este é o nono título do Brasil, que sempre ganhou a competição quando foi disputada no País. Desta vez, o jogo terminou em 3 a 1. Para os torcedores, O POPULAR oferece o download do pôster da seleção campeã da Copa América. Para baixar o pôster é fácil. Basta ...