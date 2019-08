Esporte 'Bailarina' do surfe, Chloé Calmon ganha ouro para o Brasil no longboard do Pan Chloé venceu na final do longboard a peruana Maria Fernanda Reyes

A surfista Chloé Calmon conquistou neste domingo mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Lima, no Peru. Ela venceu na final do longboard a peruana Maria Fernanda Reyes e deu ao País a sua quarta medalha na modalidade na competição. Os outros foram Lena Guimarães (ouro no SUP Race), Vinicius Martins (prata no SUP R...