Esporte Bahia x Vila Nova: Tigre tem missão difícil para passar de fase Após perder em casa, time colorado precisa de vitória por dois gols para eliminar o tricolor baiano

O Vila Nova tem duas missões difíceis na noite desta quarta-feira (9), a partir das 19 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador. A equipe vilanovense decide vaga às oitavas de final da Copa do Brasil e, no jogo, tenta reverter a vantagem adversária - o time baiano venceu por 1 a 0 em Goiânia. Por isso, o clube goiano precisa ganhar por um gol de diferença para definir a ...