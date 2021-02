Esporte Bahia x Goiás: confronto direto e das piores defesas Goiás enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, e tem arma ofensiva que é bem conhecida do tricolor baiano

O confronto direto entre Goiás e Bahia, neste sábado, às 19 horas, é embate entre as duas piores defesas da Série A do Campeonato Brasileiro e vale muito na luta contra o rebaixamento. Em busca de sequência de vitórias para escapar do Z4, o time esmeraldino espera desfecho diferente daquela partida entre as duas equipes no 1º turno. Para buscar vitória importante, o t...