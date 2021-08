Esporte Bahia x Atlético-GO: confronto para afastar cobranças Fora de casa, Dragão busca fôlego e pontos para superar 1º turno de 2020 e melhor posição

Aliviado pela semana aberta após a sequência de partidas por Copa do Brasil e Série A, o Atlético-GO coloca à prova a condição de um dos melhores visitantes da competição no início da noite deste domingo (15), às 18h15, diante do Bahia, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O adversário jogará em casa sob intensa cobrança por causa dos resultados negativos das últimas rod...