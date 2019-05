Esporte Bahia volta a vencer e despacha São Paulo da Copa do Brasil O Bahia aguarda o sorteio para saber quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Brasil

O Bahia eliminou o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após ter vencido por 1 a 0 no Morumbi na semana passada, a equipe repetiu o placar na Fonte Nova, na noite desta quarta-feira. O autor do gol foi o zagueiro Ernando, aos oito minutos do segundo tempo. Foi a 22ª queda do São Paulo em mata-matas desde o último título, a Copa Sul-Americana em 2012. Co...