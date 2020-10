Esporte Bahia vira para cima do Atlético-MG e ajuda Inter e Flamengo

O Atlético-MG até saiu na frente, após primeiro tempo de total domínio alvinegro, mas acabou levando a virada do Bahia na segunda etapa, e com isso perdeu a oportunidade de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (19), o clube mineiro caiu diante da equipe tricolor e perdeu por 3 a 1, no estádio Pituaçu, em Salvador, em jogo da 17ª r...