Esporte Bahia vence na estreia de Roger Machado e avança na Copa do Brasil Com o resultado, o Bahia aguarda o encerramento da terceira fase para conhecer seu próximo adversário, que sairá através de sorteio a ser realizado pela CBF

Na estreia do técnico Roger Machado, o Bahia carimbou sua classificação para a quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o CRB por 1 a 0, na Fonte Nova, nesta terça-feira (9), com um gol marcado por Elton aos 53 minutos da etapa complementar. O jogo foi marcado por duas expulsões, além da lesão de Zé Carlos, que deixou o campo de ambulância. Com o resultado...