Esporte Bahia vence Juventude em casa e segue na cola do G4 do Brasileiro Com esse resultado, o time tricolor chegou aos 17 pontos e se mantém na parte de cima da tabela de classificação

O Bahia venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quarta-feira (7), no estádio de Pituaçu, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e marcada por pouca emoção. A equipe baiana conseguiu os três pontos graças ao gol solitário de Matheus Bahia, na reta final do segundo tempo. Com esse resultado, o time tricolor chegou aos 17 pontos e se mantém n...