Esporte Bahia vence e quebra tabu contra o Coritiba no Brasileiro Com o triunfo obtido no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), o Bahia chegou a três pontos na tabela

O Bahia venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e quebrou um longo tabu entre as equipes. Fazia 35 anos que o time tricolor não derrotava o Coritiba no Brasileirão. O último triunfo havia sido por 2 a 1, em 1985. De lá para cá, foram registrados 13 empates e sete vitórias paranaenses. Com o triunfo o...