Esporte Bahia vence Bragantino com gol nos acréscimos Com a vitória, o Bahia está com 100% de aproveitamento depois de duas partida

Em um jogo marcado por três gols de bola parada, o Bahia venceu o RB Bragantino, com um gol no fim, por 2 a 1 e conquistou o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro. Os gols do Bahia, neste domingo (16), no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), foram marcados por Juninho e Ernando. Léo Ortiz fez o gol do Bragantino. Com a vitória, o Bahia está com 100% de aproveitamento depois...