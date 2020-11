Esporte Bahia vence Botafogo com gol de pênalti no último lance Time comandado pelo técnico Mano Menezes sobe na tabela de classificação, mas clube carioca entra na zona de rebaixamento

Buscando a vitória para se afastar das últimas colocações do Campeonato Brasileiro, Bahia e Botafogo se enfrentaram neste domingo (8) em partida válida pela 20ª rodada, a primeira do returno. Em um jogo pouco movimentado, o time baiano venceu por 1 a 0 com gol de Rodriguinho, de pênalti, no último lance da partida. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Mano M...