Esporte Bahia segura empate na Argentina e se classifica na Sul-Americana Tricolor agora espera a definição de seu adversário da próxima fase, Vasco da Gama ou Defensa y Justicia (ARG)

O Bahia segurou o empate por 0 a 0 contra o Unión Santa Fe (ARG), no Estádio 15 de Abril, e garantiu classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. O time brasileiro havia vencido a ida por 1 a 0, jogou a volta com o regulamento debaixo do braço e passou de fase apesar de vários sustos. O tricolor agora espera a definição de seu adversário da próxima fase, ...